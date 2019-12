Vielseitige Melder für die Wandmontage

Die neuen Wandmelder sind in der Ausführung als Bewegungsmelder und Präsenzmelder erhältlich. Die 2-Draht-Melder sind vor allem bei Renovierungen und Umbauten in Kombination mit einem Treppenlicht-Zeitschalter von Theben geeignet. Die 3-Draht-Melder finden ihren Einsatz auch in Neubauten und überzeugen insbesondere als Präsenzmelder mit praktischen Zusatzfunktionen.

Die Bewegungs- und Präsenzmelder theMura machen durch ihr besonders flaches, attraktives Design überall eine gute Figur. Der große Erfassungsbereich von 14 x 17 m und dessen flexible Erweiterbarkeit über zusätzliche Slave-Melder bietet für jede Anwendung die passende Lösung. Mit dem integrierten Taster kann die Beleuchtung manuell ein- oder ausgeschaltet werden. Alle Grundeinstellungen können direkt am Gerät vorgenommen werden.

Zusätzliche Komfortfunktionen beim Präsenzmelder theMura

Um alle Funktionen nutzen zu können, wird die Fernbedienung theSenda B in Kombination mit der kostenlosen App theSenda Plug eingesetzt. Dies ermöglicht zum Beispiel das Einstellen des integrierten Orientierungslichtes, die Aktivierung der Akustikfunktion oder auch das Anpassen der Langzeitfunktion. Mit dem zusätzlichen potenzialfreien Kontakt können zudem HKL-Anwendungen integriert werden. Darüber hinaus lassen sich externe Taster anschließen.