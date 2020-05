Webinare von Fluke

Alles für die Elektriker Weiterbildung bietet die Online-Akademie von Fluke. Allein für den Monat Mai sind noch eine ganze Reihe interessanter Webinare für Elektriker geplant – zu Themen wie „Relevanz einer Wärmebildkamera in der Instandhaltung“, „Einfache und sichere Überprüfung von 4-20mA Prozessschleifen“, „Energieverluste erkennen und sichtbar machen“ oder „Kostenreduzierung in Druckluftsystemen“. Spannend wird’s Anfang Juni: Dann erhält der Elektrotechniker in einem Webinar die Anleitung zu „5 einfachen Schritten zum idealen Motorantrieb“.

Online-Seminare für Elektriker

Während die kostenlosen Webinare rund 45 Minuten dauern, sind Online-Seminare von Fluke mit einer Dauer von zwei Stunden und maximal acht Teilnehmern tiefgehender und entsprechend aufwändig. Sie sind daher mit Teilnahmekosten verbunden. Das aktuelle Themenspektrum reicht von DMS-Software über Thermografie bis hin zur Normenkenntnis.