Wie Gebäude "empathischer" werden

Das neue neue Raumbediengerät KNX Touch Control TC5 von Siemens Smart Infrastructure soll passive Gebäude in adaptive verwandeln. Das anwenderfreundliche Gerät verfügt über individuell konfigurierbaren Bedienelemente und erlaubt so eine übersichtliche Bedienung und Anzeige aller relevanter Funktionen im jeweiligen Raum. Damit will Siemens Smart Infrastructure die Entwicklung von intelligenten Gebäudetechnologien vorantreiben.

Gebäude werden empathisch

Durch die Digitalisierung werden Gebäude in moderne und intelligentere Strukturen verwandelt, erklärt Henning Sandfort, CEO Building Products bei Siemens Smart Infrastructure: "Das ist eine bedeutende Entwicklung in der Geschichte von Gebäuden. Eigentümer haben jetzt mehr Möglichkeiten, ihre Sachwerte in Strukturen zu verwandeln, die auf die Bedürfnisse ihrer Nutzer reagieren. Raumbediengeräte wie der neue Touch Control TC5 sind in der Lage, über KNX zu kommunizieren und für jeden Raumnutzer perfekte Raumklima- und Lichtverhältnisse zu schaffen, da sie intelligent auf die von Sensoren erfassten Werte reagieren."

Der neue Raumregler deckt dazu nahezu alle Anwendungen im Raum, wie Schalten, Dimmen, Farb- und Farbtemperatursteuerung sowie Beschattung und HLK-Betrieb, inklusive Lüftungs- und Klimasteuerung, ab. Besonders hebt Sandfort die Möglichkeit der automatischen Lüftersteuerung anhand aktueller PM2.5- oder CO2-Wert hervor, um ein gesundes Raumluftklima zu gewährleisten. Hierbei ändert der Lüfter die Lüfterdrehzahl je nachdem wie viele Schadstoffpartikel sich in der Luft befinden. Mit den vorhandenen Logikfunktionen sei es ein Leichtes, weitere Reglerfunktionen wie das automatische Wechseln in den Frostschutzmodus, wenn die Außentemperatur stark abnimmt, oder das Schließen der Jalousien, wenn die Helligkeit einen bestimmten Wert überschreitet, zu realisieren.

Einfache Montage

In der Regel werden mit zunehmender Intelligenz des Gebäudes mehr Geräte und Kabel benötigt. Der Touch Control TC5 ist anders: Jede Raumfunktion kann über ein einziges Gerät angezeigt und bedient werden. Die Montage und Installation des neuen Touchpanels ist einfach, da es auf unterschiedlichen Wandinstallationsdosen montiert werden kann. Zur Erfüllung der Branding-Vorgaben des gewerblichen Kunden lassen sich die Symbole, das Design und der Bildschirmschoner gemäß Kundenwunsch anpassen. Um Energie zu sparen, kann der Bildschirm anhand von integrierten Näherungssensoren automatisch ein- und ausgeschaltet werden. Über ein bei der Konfiguration festgelegtes Kennwort oder über den Bus lässt sich die Bedienung jederzeit sperren bzw. entsperren. Das neue Raumbediengerät ist auch kostengünstig, da kein weiterer zentraler Regler benötigt wird, um einfache Projekte effizient umzusetzen.