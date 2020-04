Um Normen und die technischen Anforderungen bei der Einrichtung von EDV-Arbeitsplätzen dreht sich unsere heutige Elektrikerfrage:

Wie werden Steckdosen für EDV richtig abgesichert? Muss pro Arbeitsplatz separat abgesichert werden (FI und LS)?

Zur Beantwortung dieser Frage wandten wir uns an Euro Unitech-Experten. Deren Antwort: „So weit uns bekannt ist, gibt es kein Regelwerk und keine gesonderten Normen für die Elektroinstallationen bei EDV-Arbeitsplätzen“, so Rabl. „Was in welchem Umfang gemacht wird, hängt wesentlich von den Wünschen des Bauherrn und von den Anforderungen ab, die an den Arbeitsplatz gestellt werden.“

EDV-Arbeitsplatz mit „Überausstattung“

Nachsatz: „Im Regelfall kann man bei einer FI- und LS-Absicherung für jeden einzelnen EDV-Arbeitsplatz jedenfalls von Überausstattung sprechen.“ Natürlich sei jedes Umfeld gesondert zu beurteilen. Eine Konstellation, in der sich eventuell eine Maximalinstallation ergeben könnte, wie sie in der Elektrikerfrage geschildert wird: falls es sich um einen Administrator-Arbeitsplatz handelt, der unter allen Umständen unbeeinflusst von anderen Stromkreisen bleiben soll.

