Willkommen in der virtuellen Lehrwerkstätte

Wer sich für eine Elektriker Lehre interessiert, kann sich auch in der Corona Pandemie auf den Weg durch die Räumlichkeiten der Energie AG Lehrwerkstätte in Gmunden machen – und das 24 Stunden am Tag. Der Energieversorger lädt auf seiner Website zu einem virtuellen Rundgang. Dabei wird dem Interessenten das Gefühl vermittelt, bereits Teil des Lehrlings-Teams zu sein. So nebenbei erfährt dieser allerhand über eine gründliche Elektriker Ausbildung und die Möglichkeiten eines Elektriker Jobs.