Der neue Kentix SmartXcan stellt eine zuverlässige Körpertemperaturmessung u.a. für das Gesundheitswesen, öffentliche Institutionen, der Wirtschaft sowie Freizeiteinrichtungen zur Verfügung. Die Bedienung ist schnell, intuitiv und selbsterklärend, die Ergebnisse zuverlässig und exakt. Die Messung erfolgt automatisiert und kontaktlos - damit sicher für den Anwender. Ein DSGVO-konformer Betrieb ist durch Selbstmessung möglich. Der Kentix SmartXcan wird an Zugängen zu Menschenansammlungen eingesetzt und lässt sich je nach Anwendung ideal mit physikalischen Zutrittslösungen kombinieren.

Um das Risiko einer Verbreitung von Virenerkrankungen (COVID-19, Grippe/Influenza, etc.) in öffentlichen Bereichen dauerhaft wirksam zu reduzieren und gleichzeitig eine bessere Vorhersage zu aufkommenden Geo-Hotspots zu treffen, ist eine frühzeitige Identifikation von infizierten Personen notwendig. Einen sehr guten Beitrag kann hier der Kentix SmartXcan leisten, der u.a. neben einer selbstverantwortlichen Messung, Personen mit kritischen Körpertemperaturen den Zugang zu Menschenansammlungen automatisiert verwehrt.

Entscheidend für die Wirksamkeit einer Fiebermessung im öffentlichen Raum ist, dass die Messung sicher und exakt ist, intuitiv sowie schnell erfolgt und darüber hinaus beste Ergebnisse ohne Verletzung der DSGVO liefert. Alle diese wichtigen Anforderungen erfüllt der Kentix SmartXcan. Dank der automatisierten, kontaktlosen Fiebermessung über Wärmebildsensorik erfolgt u.a. keine Kontaktkontaminierung. Mehr als 1.000 Messwerte sowie Deep-Learning-KI-Algorithmen für eine selbstoptimierende Messwertanalyse sorgen für klinisch getestete, zuverlässige Ergebnisse mit hohem Manipulationsschutz. Die voll automatisierte Stand-Alone Lösung erhebt keine personenbezogenen Daten und erlaubt einen DSGVO-konformen Betrieb. Dank der intelligenten Sensorik ist die Benutzerführung selbsterklärend und lädt Personen zur selbstständigen Messung ein. Neben der manuellen Zutrittskontrolle durch Pförtner, Security und Polizei ermöglicht der SmartXcan von Kentix auch die direkte Ansteuerung von Relais, um beispielsweise Türen, Drehkreuze, Schleusen oder Schranken automatisch zu öffnen oder geschlossen zu halten. Mit einem Durchsatz bis zu 700 Personen pro Stunde lassen sich mit der neuen Lösung auch größere Menschenansammlungen kontrollieren - wahlweise auch mit mehreren parallel in Betrieb genommenen Kentix SmartXcan Systemen.

Einsatzmöglichkeiten auch über COVID-19 hinaus

Der Kentix SmartXcan unterstützt Kranken- und Pflegepersonal nicht nur in Krisenphasen durch eine automatisierte, kontaktlose Fiebermessung sowie Einlasskontrolle an zentralen Eingängen. Die neue Technologie schützt damit das stark ausgelastete Personal vor Infizierungen und schont gleichzeitig knappe Ressourcen wie Schutzkleidung und Desinfektionsmittel. In Pflegeeinrichtungen dient der SmartXcan durch kontrollierten Einlass von nicht infiziertem Personal bzw. Lieferanten dem Schutz der Bewohner und Mitarbeiter. Darüber hinaus profitieren auch Unternehmen von der Möglichkeit, DSGVO-konforme Körpertemperaturmessungen anbieten zu können. Mitarbeiter können sich selbst scannen und so prüfen, ob sie möglicherweise Fieber haben und besser einen Arzt aufsuchen, anstatt zum Arbeitsplatz zu gehen und Kollegen anzustecken. In der Folge einer Epidemie kann der Einsatz des Kentix SmartXcan an Schulen, Kindergärten, Personenverkehr, Sport- und Freizeiteinrichtungen dabei unterstützen, nach Ausgangseinschränkungen wieder zu einem normalen Alltag zurückzukehren. Optional stellt das IoT basierte Gerät alle Messungen in Echtzeit KI-gestützten Analysedatenbanken zur Verfügung, um neue potenzielle Geo-Hotspots zuverlässig zu identifizieren und sofortige Interventionsmaßnahmen einzuleiten.