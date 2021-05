Zwei Funkstandards in einem Modul

EnOcean, einer der führenden Entwickler der Energy Harvesting-Funktechnologie, präsentiert mit dem Modul PTM 535BZ die neueste Erweiterung seiner Sendemodule für batterielose Schalteranwendungen. Neben dem bereits etablierten PTM 535 für den EnOcean-Funkstandard und PTM 535Z für Zigbee-Anwendungen setzt EnOcean beim PTM 535BZ erstmals auf eine Kombination unterstützter Funkstandards im 2,4 GHz-Bereich. In Verbindung mit dem Energy Harvester ECO 200 ermöglicht PTM 535BZ die Realisierung von Energy Harvesting-Funkschaltern, die auf Basis der Funkstandards Bluetooth Low Energy (BLE) oder Zigbee Green Power (ZGP) kommunizieren. Dank der integrierten Near Field Communication (NFC)-Schnittstelle kann je nach Anwendung einer der beiden Funkstandards ausgewählt werden.

Kombinierte Funkstandards und NFC

Bisher waren die Energy Harvesting-Module so konzipiert, dass sie nur ein Funkprotokoll – EnOcean, Bluetooth oder Zigbee Green Power – für die Datenübermittlung verwenden können. Das neuentwickelte PTM 535BZ integriert nun erstmals die beiden 2,4 GHz-Protokolle BLE und ZGP in einem Modul. Damit haben Nutzer die Möglichkeit, je nach Bedarf eines dieser beiden Protokolle für die Übertragung auszuwählen. Dies ist nicht die einzige Neuerung: PTM 535BZ ist zudem das erste Modul aus der Produktreihe, welches mit einer NFC-Schnittstelle ausgestattet wurde - aufgrund des sehr kleinen Formfaktors eine technische Herausforderung. Die Nutzung von NFC erleichtert die Konfiguration erheblich und spart zudem wertvolle Zeit bei der Installation. Auch die Auswahl zwischen BLE und ZGP gestaltet sich über NFC enorm einfach. Dafür wird nur ein NFC-fähiges Smartphone oder alternativ ein PC mit NFC-Leser benötigt.

„Wir wollen unsere Kunden mit neuen Entwicklungen bestmöglich unterstützen und die Integration und Inbetriebnahme so einfach wie möglich gestalten“, so Matthias Kassner, Vice President Product Marketing, EnOcean GmbH. „Aufgrund der Tatsache, dass das Modul gleich mehrere Funkstandards unterstützt, lässt sich das gleiche Endprodukt in verschiedenen Anwendungen verwenden. Das spart nicht nur Zeit sondern auch Kosten, da sich PTM 535BZ quasi doppelt einsetzen lässt.“

Gleichbleibender Formfaktor

Wie auch bei den bereits bestehenden PTM 535-Modellen für den EnOcean-Funk und Zigbee setzt EnOcean bei PTM 535BZ erneut auf denselben Formfaktor. Dies bietet den Kunden eine schnelle Integration in bereits bestehende mechanische Designs. Dabei sind den möglichen Funkschaltanwendungen aufgrund des drahtlosen Betriebs ohne Batterie und der weltweiten Verwendbarkeit von 2,4 GHz-Radiosystemen fast keine Grenzen gesetzt. Dazu zählen unter anderem Stopp-Tasten in Linienbussen, mechanische Tür- und Fenstersensoren oder auch Mini-Schalter für das private Zuhause, mit denen sich beispielsweise Haushaltsgeräte schalten lassen.