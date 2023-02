Albrecht Reuter, Geschäftsführer von Fichtner IT Consulting, berichtet über Technikwandel und daraus folgende Markterfordernisse: „Künftig werden alle technischen Komponenten systemisch integriert, alle Geschäftspartner kooperieren, alle Geschäftsmodelle ergänzen sich, alle Menschen partizipieren. Dies ist eine in jeglicher Hinsicht anspruchsvolle, aber schöne Vorstellung!“ Den klassischen Erzeugungstechnologien widmet sich VGB PowerTech-Chef Oliver Then: „Das Energiesystem der Zukunft wird in hohem Maße auf volatilen erneuerbaren Energiequellen basieren. Regelbare Kraftwerksanlagen spielen hier eine wichtige Rolle“.