Der VP42 erleichtert die Fehlerbehebung bei spannungsführenden Leitern und Neutralleitern, um die Arbeitssicherheit im Außendienst zu gewährleisten.

Mit seiner integrierten Arbeitsleuchte und Sicherheitseinstufung CAT IV ist der Spannungsprüfer im Außendienst ein gutes Hilfsmittel für vorläufige Prüfungen an spannungsführenden Leitern. Mit dem robusten Prüfer in Stiftform lässt sich Wechselspannung auch an den neuesten Sicherheitssteckdosen ohne Berührung schnell erkennen. Der VP42 vereinfacht die Identifizierung von Leitern durch die Unterscheidung von Neutralleitern und spannungsführenden Leitern in Steckdosen und Verteilern.

Dank der Vibrationsfunktion, die von modernen Smartphones inspiriert ist, weist er nicht nur mit einer mehrfarbigen LED-Anzeige, sondern auch durch Vibrieren auf Spannung hin. So wird die Wahrnehmung der Signalisierung auch in lauten und dunklen Umgebungen sichergestellt. Der robuste und für Langlebigkeit konzipierte Prüfer hat ein Gehäuse mit Rollschutz und wurde aus drei Metern Höhe auf seine Sturzfestigkeit auf Beton getestet.