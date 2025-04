Balkonkraftwerke und das Interesse an Solarenergie erlebten in den letzten Jahren in Deutschland und Europa einen regelrechten Boom. Laut Statista lag die Zahl der Balkonkraftwerke im Jahr 2023 bereits bei rund 350.000 Anlagen, viermal mehr als noch im Vorjahr. Doch viele Nutzer:innen, die bereits ein Balkonkraftwerk besitzen, nutzen noch nicht das volle Potenzial ihrer Anlage, da sie keine Stromspeicherlösung für ihre Solarpanels besitzen.

Was viele Nutzer:innen vermutlich nicht wissen: Ein Solarenergiespeicher kann die Effizienz eines Balkonkraftwerks rapide erhöhen. Unter idealen Bedingungen lassen sich mit Stromspeichermöglichkeit Ersparnisse von bis zu 400 Euro im Jahr erreichen (bei gleicher Panel-Leistung).* Auch der Anteil der Selbstversorgung steigt mit einem Speicher von oft unter 20 Prozent auf bis zu 40 Prozent.* Doch wie lässt sich ein Speicher am besten nachrüsten, wenn bereits ein Balkonkraftwerk installiert wurde, ohne am individuell vorgenommenen Aufbau etwas zu ändern?