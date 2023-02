Smartfox Pro - bereits in der 4. Generation am Markt - steuert gezielt die Verbraucher im Haus mit überschüssiger Photovoltaik Energie an.Geringe Überschüsse werden über die stufenlose Ansteuerung eines Heizstabes verwertet. Steigt der Überschuss weiter an, so schaltet Smartfox Pro zusätzliche Verbrauer wie z.B. einen 2. Heizstab. Die Umschaltung vom 1. Heizstab auf den 2. Heizstab kann per PT 1000 Temperatursensor erfolgen. Damit ist es möglich, eine Mindesttemperatur und eine maximale Temperatur zu programmieren.