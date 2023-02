In Konferenz- und Besprechungsräumen, in Büros und auf anderen Arbeitsplätzen gehören ausreichend viele Steckdosen und Datenanschlüsse für LAN, USB, HDMI oder Audio mittlerweile zur Grundausstattung. Vor allem in älteren Gebäuden sind jedoch häufig nicht genügend Steckdosen vorhanden, um diesen Bedarf abzudecken.

Dem Sicherheitsrisiko von Notlösungen begegnet VersaNET auf elegante Weise. Dank der integrierten Bürste kann das System auch dann genutzt werden, wenn die Abdeckung geschlossen ist – die Kabel werden ohne Einklemmen auf die Oberfläche geführt. So werden Stecker unsichtbar und eine glatte Fläche kann ohne weitere Einschränkungen genutzt werden.

Das Produkt ist mit drei bis vier Steckdosen und mit verschiedenen Anschlüssen in den Oberflächenfarben Edelstahl gebürstet und schwarz erhältlich.

Auf Anfrage sind weitere Oberflächenfarben und Konfigurationen möglich.