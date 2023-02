Mit der diesjährigen Edition konnte das Ausstellerfeld weiter ausgebaut werden. Viele der Aussteller aus dem letzten Jahr sind wieder vertreten, aber auch einige Anbieter die zuletzt pausiert hatten sowie Neuaussteller sind mit an Bord. So können sich die Fachbesucher der Elektrofachhandelstage 2019 auf rund 70 Aussteller im Design Center Linz freuen. „Nach so vielen positiven Rückmeldungen zu den Elektrofachhandelstagen im vergangenen Jahr haben wir natürlich den gesetzten Kurs beibehalten und beim Wachstum auf Klasse statt Masse gesetzt. So können wir unseren Besuchern heuer ein noch vollständigeres und vor allem besonders hochwertiges Ausstellerfeld präsentieren“, so Markus Reingrabner, Category Manager bei Veranstalter Reed Exhibitions. Alle Aussteller sind bereits online unter www.elektrofachhandelstage.at/de/aussteller zu finden.