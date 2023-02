Mit dem innovativen Konzept von Freiflächen-PV-Anlagen können landwirtschaftliche Flächen doppelt und um 60 Prozent effizienter genutzt werden. Die Pilotanlage der Wien Energie mit 60 bifazialen, also doppelseitigen, vertikal montierten Modulen wurde in Guntramsdorf in Betrieb genommen.

„Die Wien Energie ist schon heute Österreichs größter Solarstromerzeuger. Bis 2030 werden wir 600 Megawatt zusätzliche Leistung installieren“, verspricht Geschäftsführer Karl Gruber. „Mit diesem Pilotprojekt können wir die vielseitigen positiven Effekte in der Praxis für den Landwirtschaftsstandort Österreich erstmalig veranschaulichen.“ Weitere Agrar-Photovoltaikanlagen seien in Planung.