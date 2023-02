Mit diesem Messgerät lässt sich die Leistungsfähigkeit von Verkabelungen bis 10 Gbit/s überprüfen, um eine fehlerfreie Übertragung der Daten zu gewährleisten. Umfangreiche Messungen erleichtern es, Fehler in den Netzwerken zu analysieren und zu beheben.

Im Bereich der WLAN-Infrastruktur spielen immer höhere Datenraten auch auf der Zuleitungsseite eine große Rolle. Vor der Inbetriebnahme müssen Betreiber die vorhandene Verkabelung auf die entsprechende Leistungsfähigkeit überprüfen. Bei Übertragungsleistungen von 10 Gbit/s ist der NetXpert XG von Softing IT Networks das optimale Gerät. Dabei kann er unabhängig von den verwendeten Kabelkategorien, Patchfeldern oder Anschlussdosen eingesetzt werden. Für eine präzise Aussage werden drei verschiedene Einzeltests automatisch durchgeführt und anschließend zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Somit wird dem Elektrotechniker die Fehlersuche vereinfacht. Der Autotest kann sowohl am Hauptgerät als auch an der Remoteeinheit gestartet werden, was die Wegzeiten und somit die Gesamtarbeitszeit reduziert.