Mit Hedwig Maes übernimmt ein überaus erfahrener Geschäftsführer und Verkaufsleiter diese

verantwortungsvolle Position. Nach seinem Studium der Elektrotechnik an der Industriele Hogeschool Antwerpen-Mechelen (IHAM) sowie Betriebswirtschaftslehre an der UFSIA University in Antwerpen konnte der gebürtige Belgier über 32 Jahren Berufserfahrung in den Bereichen Elektronik, Industrieautomation und Industriesysteme bei Unternehmen wie u.a. General Electric oder ABB sammeln. Zuletzt verantwortete er 10 Jahre lang die Rolle des Vice President of Global Systems & Solutions bei Rockwell Automation.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Hedwig Maes einen international erfahrenen Manager mit

umfassenden Kenntnissen in der strategischen Ausrichtung des Produkt- und Systemgeschäfts für die Leitung unseres Komponentengeschäfts gewinnen konnten“, sagt Alfred Felder, CEO ZUMTOBEL Group. „Ich bin überzeugt, dass wir nun mit Hedwig Maes, CFO Thomas Erath und COO Alexander Jankovsky ein hervorragendes Geschäftsführungs-Team haben, um Tridonic in die Zukunft zu führen.“