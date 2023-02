Nicht nur Lösungen im Elektrobereich für Ihre Kunden sind Sonepar ein Anliegen, die diesjährige Leistungsshow stellt ein Spektrum an Innovationen vor, wie Sie für Ihre Mitarbeiter und sich selbst bei Montagearbeiten für höchste Sicherheit Sorge tragen können. An jedem Arbeitsort – egal ob in der Höhe, in der Dunkelheit oder wenn es besonders lärmt – Sonepar hält mit Sicherheit das richtige Werkzeug von Top-Markenherstellern bereit. Lassen Sie sich auf dem Messestand „Safety & Tools" neueste Schutzausrüstungen und Werkzeuge zeigen.