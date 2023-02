Mit Exertis Connect greift COMM-TEC auf über 40 Jahren Erfahrung im Bereich Kabel- und Netzwerktechnologie in der eigenen Unternehmensgruppe zurück und bietet Fachhändlern in Europa ein Vollsortiment an Kabellösungen: von Audiokabel, Videokabel, USB-Kabel, Steuerkabel über Glasfaserkabel und Netzwerkkabel bis hin zu Stromkabel. Insbesondere die hauseigene Kabelkonfektionierung setzt durch ihren hohen Qualitätsstandard Maßstäbe und bietet Kunden individuell konfigurierbare Kabellösungen im Bereich Kupfer- und Glasfaserkabel. Diese können maßgeschneidert nach Länge, Farbe und Form gefertigt sowie individuell bedruckt und beschriftet werden. Das breite Angebot umfasst aber auch Steckdosenleisten, Stecker und Buchsen, Adapter sowie spezielle Werkzeuge. Alle Artikel lagern in Deutschland und sich somit ständig und kurzfristig verfügbar.