Wollen die europäischen Staaten ihre Klimaziele erreichen, werden sie öffentlichen und privaten Verkehr in den kommenden Jahren fast vollständig auf elektrische Antriebe umstellen müssen. Der gewaltige Mehrbedarf an elektrischem Strom, der daraus resultiert, stellt die Verteilernetze vor große Herausforderungen. Diese sind aber bewältigbar, wenn die Energiewende im Verkehr intelligent geplant wird – so die Aussage des Berliner Experten Urs Maier (Agora Verkehrswende) bei der Podiumsdiskussion des Forums Versorgungssicherheit.