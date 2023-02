Die Energiequelle steht ganz am Anfang: Regenerative Energie aus Sonne oder Wind sowie fossile Brennstoffe (z.B. Erdgas) sind Energiequellen, die für die E-Mobilität genutzt werden können. Rittal liefert komplette Systemlösungen und Steuerschränke für Windkraftanlagen sowie Generatoranschlusskästen am Solarpanel. An der Umspannstation wird sodann der Strom aus dem Mittelspannungsnetz in die von Niederspannungsnetzen genutzte elektrische Spannung transformiert und zur Speicherstation im Ladepark geführt. Für diese Energieinfrastruktur bietet Rittal sowohl Schaltschränke zur Batterieaufnahme bis hin zur Klimatisierung vormontierter Container – beispielsweise den VX25, der einen schnellen Austausch der Batterien ermöglicht und bis 1.400 Kilogramm belastbar ist. Die Outdoor-Gehäuse von Rittal entsprechen höchsten Anforderungen und tragen zur Standardisierung der Infrastruktur bei.