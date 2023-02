Die prämierte REXEL Power App setzt den Megatrend IoT – Internet of Things – in die Praxis um und ermöglicht es Betrieben, ihre Energieverbrauchsdaten einfach in Diagramm-Form aufzubereiten und darauf basierend gezielte Energiesparmaßnahmen zu setzen. Messbar ist der Erfolg an den eingesparten Stromkosten durch das Aufspüren der gewichtigsten Stromverbraucher. „Ziel der App ist es, Energieeffizienz für Betriebe verständlich und einfach umsetzbar zu machen. Das ist im Kampf gegen die Klimakrise ein ausschlaggebender Faktor“, erklärt Robert Pfarrwaller, CEO von REXEL Austria. Das Nachhaltigkeitspotenzial der App hat auch das Land Oberösterreich erkannt und das Unternehmen nun ausgezeichnet.