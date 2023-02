Neu sind 360-Grad-Produktfotos, die die Leuchten aus allen Blickwinkeln zeigen, immer auch gleich bei den technischen Daten. Zu einer Leuchte wird zudem die ganze Familie präsentiert – für Beleuchtungslösungen in einem ganzheitlichen System. Über Produktfilter an vielen Stellen ist es leicht, die Leuchtenauswahl immer weiter einzuschränken. Auch die BIM-/RFA- und RELUX-Daten sind beim Produkt hinterlegt. Letztere können per Drag & Drop direkt in die Planung integriert werden. Ein Effizienzrechner gibt sofort an, wie hoch die zu erwartende Energieeinsparung ist. Der mehrsprachige Auftritt lässt keine Wünsche offen und ist für alle Endgeräte optimiert.