Kathrein hat jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Satellitenempfangstechnik und führt diese Tradition mit der Kathrein Digital Systems Vertriebs GmbH seit dem 1. Juni 2019 in die Zukunft. Die herausragenden Produkte und der erstklassige Service im Bereich TV-Empfangsanlagen und -Antennen be­kommen damit eine neue Heimat. Alles bleibt anders, sozusagen.

„Als eigenständiges Unternehmen können wir künftig unsere Freiräume und unsere Flexibi­lität optimal nutzen, um unsere Stärken zum Nutzen der Kunden voll zu entfalten“, erläutert Matthias Zwifl, Geschäftsführer der Kathrein Digital Systems Vertriebs GmbH. Der Name des Unternehmens ist dabei auch Programm: „Als Vollsortimenter und Systemlieferant ist unser Portfolio sehr breit gefächert und umfasst neben der klassischen Satellitenemp­fangstechnik auch sämtliche Komponenten für den Kabel- und terrestrischen Empfang“, so Matthias Zwifl. „Darüber hinaus sorgen wir für den Fernsehempfang in Wohnmobilen und Caravans und seit Neuem auch für die Gebäudeüberwachung mit unserer Produktfamilie zum Thema Sicherheitstechnik.“

Entwicklung, Produktmanagement und administrative Bereiche sind nach wie vor in Rosenheim angesiedelt. Die Auftragsabwicklung, die Logistik und der Kun­dendienst laufen über die Österreich-Zentrale am gewohnten Standort in Salzburg. Für die Kunden stehen weiterhin die bekannten Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung.

Der Blick auf die Mediennutzung zeigt: Klassische TV-Anbieter haben es zunehmend schwerer, Streaming-Dienste mit stets verfügbaren Online-Inhalten wachsen immer weiter. Allerdings ist die TV-Grundversorgung über Kabel und Satellit nach wie vor die klare Num­mer eins in Österreich und wird noch viele Jahre gefragt sein. Insofern hat Kathrein Digital Systems mit modernster TV-Empfangs- und Verteiltechnik hervorragende Zukunftsperspektiven

