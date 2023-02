Um die niederösterreichische Alarmanlagen-Förderung in Anspruch nehmen zu können, muss die Alarmanlage gewissen Standards entsprechen und von einem Fachmann eingebaut werden. „Das Land reagiert damit auf das Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung“, freut sich Abus Austria-Chef Roland Huber. „Mit unserer Secvest Touch-Funkalarmanlage bieten wir das ideale Produkt, um den Förderrichtlinien zu entsprechen und das Zuhause der Menschen sicherer zu machen. Natürlich haben wir auch für unsere Fachhändler spannende Pakete geschnürt.“

Neben den klassischen Alarmfunktionen zum Schutz vor Einbruch, Feuer, Wasser sowie für den Notfall integriert die Secvest Touch auch Video-Verifikation, eine mobile Steuerung per Webbrowser und App sowie den einzigartigen mechatronischen Einbruchschutz. Mit bis zu 48 via Funk kommunizierenden Meldern und bis zu vier verdrahteten Meldern bietet die Funkalarmanlage zudem für maximal 50 Nutzer ein Maximum an Sicherheit. Verschiedene Bedien-Optionen wie Code-Eingabe, Proximity-Chipschlüssel oder Fernbedienung entsprechen den jeweiligen Vorlieben.