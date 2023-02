COMM-TEC und Unitech Systems geben ihre neue und exklusive Vertriebspartnerschaft für Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH) sowie für Polen und Tschechien bekannt. Mit Unitech Systems stärkt COMM-TEC sein Portfolio im Bereich Halterungs- und Liftsysteme sowie Standsysteme für Flachbildschirme, Projektoren, Kameras, etc. Damit reagiert COMM-TEC auf den Trend zur Verwendung immer größerer Displays und Projektoren, die nicht selten das Raumambiente beeinflussen - vor allem, wenn sie nicht in Gebrauch sind. Die Produkte von Unitech Systems bieten hier die Möglichkeit, diese Groß-Bildflächen elegant in der Wand, der Decke, hinter Bildern oder in Möbeln zu verbergen. Dabei werden die Systeme individuell auf Kundenbedürfnisse zugeschnitten. Unitech Systems zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass die Produktpalette ständig ausgebaut und an die Anforderungen des AV-Marktes angepasst wird. Ab 25. September 2019 können Händler ihren Kunden die breite Palette an hochwertigen Produkten zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis über den AV/IT-Distributor COMM-TEC zur Verfügung stellen.