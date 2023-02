Was genau hinter dem Trendbegriff „Smart Home“ steckt und wie Nutzer auch im hohen Alter von den entsprechenden Technologien profitieren können, will die Ausstellung „Das g’scheite Haus“ zeigen. Durch Ambient Assisted Living erhalten auch Menschen, die weniger technikaffin sind, Unterstützung in ihrem Alltag.

Das hilft insbesondere jenen, die unter einer körperlichen Beeinträchtigung leiden. Kaum zu sehen, aber doch da – lautet hier das Motto. Sturzmeldesysteme, die mittels Sensoren den Unfall wahrnehmen und einen Alarm auslösen, werden besonders gerne im Bad oder im Schlafzimmer installiert. So kann das System auch gleich mit Notruf, Pflegedienst oder der Verständigung von Angehörigem gekoppelt werden.