Bereits am 12. September um 16 Uhr findet ein Webinar mit dem Weltmarktführer Jinko Solar statt, in dem der Modulhersteller einen tiefen Einblick in die Qualitätskomponenten und Innovationen seiner Produkte gibt.

Infos und Anmeldung: https://www.suntastic.solar/webinare

Nachdem smarte PV-Anlagen immer mehr an Bedeutung gewinnen, steht bei Suntastic.Solar auch ein halbtägiges Training mit SolarEdge auf dem Programm. Dieses findet am 8. Oktober in der Zeit von 13 bis 16 Uhr in den Schulungsräumlichkeiten des Distributors in Bisamberg bei Wien statt. Teilnehmer erfahren darin die Ursachen und Auswirkungen von Mismatches bei PV-Anlagen und bekommen die notwendigen technischen Hintergründe vermittelt, um ein SolarEdge-System sicher installieren zu können.

Infos und Anmeldung: https://www.suntastic.solar/solaredge-training/

Zum Trendthema Stromspeicher werden gleich mehrere Termine für die Junelight Smart Battery von Siemens angeboten: Am 3. Oktober, 7. November und 8. Dezember werden dazu eintägige Workshops am Firmenstandort von Suntastic.Solar abgehalten. Auf dem Programm steht hier neben der Theorie und wichtigen Hintergrundinformationen vor allem ein ausführlicher Praxisteil samt der Inbetriebnahme des Geräts.

Infos und Anmeldung: https://www.suntastic.solar/siemens-junelight-schulung/

Bereits im August hat der PV-Distributor gemeinsam mit LG Electronics eine Schulung für die Top-modernen Design-Stromspeicher und Hochleistungs-Module des Herstellers durchgeführt. Aufgrund des großen Interesses folgen nun weitere Termine am 24. September in Graz und am 10. Oktober in Salzburg.

Infos und Anmeldung: https://www.suntastic.solar/lg-produktschulung/