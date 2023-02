Die aktuelle Version der gewerkeübergreifend einsetzbaren Software zeichnet sich durch vielfältige Neuerungen und Weiterentwicklungen für mehr Komfort und Effizienz bei der Planung aus.

Im Bereich Elektro sorgen ein neuer Verteilermanager und eine überarbeitete Leerrohr-Funktion für zügige Arbeitsprozesse und mehr Flexibilität. Weitere Optimierungen gibt es bei der Handhabung der Software. Eine Neuheit ist hier das technische Spiegeln, mit dem sich baugleiche, aber spiegelverkehrt angelegte Räumlichkeiten schnell und fachgerecht ausstatten lassen. Dabei bleiben etwa die Positionen der Medienanschlüsse von Sanitärobjekten oder auch die normgerechte Ausrichtung von Symbolen jederzeit erhalten.

Um Arbeitsabläufe zusätzlich zu beschleunigen, bietet die Produktversion weiterhin ein permanent verfügbares Eigenschaftenfenster. Hier können die wichtigsten Kennwerte markierter Objekte direkt eingesehen und bearbeitet werden. Über eine optisch ansprechende Startseite mit Voransichten und Suchfunktion gelangen die Anwender zudem mit einem Klick zum gewünschten Projekt.

Neben den Funktionen für die einzelnen Gewerke wurde auch die BIM-Funktionsausstattung des Planungswerkzeugs konsequent erweitert. So können DDS-CAD-Anwender ab sofort direkt auf die BIMobject-Datenbank zugreifen, um die qualitativ hochwertigen Objekte verschiedenster Hersteller in ihre Planung zu integrieren. Darüber hinaus hat das Ascheberger Softwarehaus den Datenaustausch per IFC nochmals weiterentwickelt.