Die Kontinentale hingegen deckt verschiedene Geschäftszweige ab, darunter Tiefbau, Industrie und Baufirmen. Dort soll jetzt die Elektrosparte personell wie auch mit bestehenden Ressourcen wachsen. „Wir haben bisher jene Elektriker*innen nicht angesprochen, die ein volles Beratungs- und Betreuungsangebot sowie das komplette Sortiment erwarten", erklärt CSO Robert Just gegenüber dem Fachmagazin TGA. Damit gemein sind jene, die nicht online-affin sind, wenig selber bestellen und vor allem das gesamte Elektro-Angebot aus einer Hand wollen. Das soll sich ändern: Man wolle zukünftig auch die volle Breite an Beschaffungsware anbieten, so Just.

Unter der Verkaufsleitung von Dominik Salzmann und der Geschäftsführung von Thomas Krenn soll die neue Schiene mit 1. Juni 2024 starten. Sowohl Salzmann als auch Krenn blicken auf Erfahrung im Feld zurück, beide waren vor der Kontinentale bei Elektrogroßhändler Sonepar tätig. Ewald Schreiber, zuvor Niederlassungsleiter bei Elektrogroßhändler Stara, wird als Category Management den Einkauf verantworten. Franz Schantl, Geschäftsbereichsleiter von elektromaterial.at, soll damit entlastet werden, um sich verstärkt dem Online-Shop elektromaterial.at zu widmen.