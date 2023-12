Nutzen lässt sich die Siedle App zum Beispiel als Hausschlüssel. Der Nutzer ruft die App vor der Haustür auf und betätigt den digitalen Türöffner. Er wischt das Schlüssel-Icon einfach in das Schloss. Ein Farbwechsel bestätigt, dass der Türöffner aktiviert wurde.



Ein großer Vorteil dabei: Das Smartphone ist sicherer als der herkömmliche Schlüssel. Mobilgeräte sind zum Beispiel mit PIN-Eingabe vor unbefugtem Zugriff sehr gut geschützt. Dagegen kann ein verlorengegangener Schlüssel dazu benutzt werden, das passende Schloss zu öffnen.



Darüber hinaus spielt die Siedle App ihre Stärken aus, wenn niemand zuhause ist. Wenn der Paketbote klingelt oder das Kind früher aus der Schule kommt als gedacht. In Verbindung mit dem Smart Gateway wird die Siedle App zur Schaltzentrale kleinerer Smart-Home-Anwendungen. Etwa für das Öffnen des Garagentors, das Einrollen der Markise oder das Einschalten der Alarmanlage.



In der Siedle App können bis zu vier Standorte angelegt und gesteuert werden: Wohnung, Ferienhaus, Büro, Filialen oder Lagerräume.