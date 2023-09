Brandrisiken in PV-Anlagen sind vielfältig und können durch verschiedene Ursachen ausgelöst werden. Eine der häufigsten Ursachen für Brände sind fehlerhafte Verbindungen und Beschädigungen, die sowohl auf unsachgemäße Installation als auch auf den natürlichen Verschleiß von Bauteilen zurückzuführen sein können. Wenn Verbindungen nicht ordnungsgemäß hergestellt werden oder beschädigte Kabel und Komponenten nicht rechtzeitig ausgetauscht werden, steigt das Risiko von Bränden erheblich. Besonders gefährlich sind fehlerhafte Kontakte, die Kurzschlüsse verursachen und zu Überhitzung sowie Entzündungen oder elektrischen Lichtbögen führen können, insbesondere in PV-Systemen mit Gleichspannungen von bis zu 1000 VDC.



Weiterhin stellen lose Klemmverbindungen und die Verwendung falsch dimensionierter Komponenten ernsthafte Risiken dar, da sie zu Stromunterbrechungen und Überhitzung führen können. Elektrische Fehler im System wie Kurzschlüsse oder Lichtbögen sind ebenfalls potenzielle Brandursachen und können schwerwiegende Brände auslösen, wenn sie nicht rechtzeitig erkannt und behoben werden. Der Verschleiß von isolierenden und leitfähigen Materialien in PV-Modulen oder der Montagestruktur kann durch Umwelteinflüsse wie Staub, Tierbauten, Hagelschäden und Schmutz verursacht werden, was ebenfalls zu Brandrisiken führt.



Diese Risiken unterstreichen die vielfältigen Gefahren in PV-Systemen. Die frühzeitige Erkennung von Temperaturveränderungen und das schnelle Reagieren darauf sind entscheidend, um die Risiken zu minimieren und potenzielle Brände zu verhindern. Traditionelle Branddetektionssysteme stoßen oft an ihre Grenzen, wenn es darum geht, diese subtilen Anzeichen zu erkennen. Daher wird die Notwendigkeit fortschrittlicher Lösungen wie dem Sensorkabel d-LIST immer offensichtlicher. Das System überwacht Temperaturen entlang seiner gesamten Länge und weist frühzeitig auf potenzielle Gefahren hin.