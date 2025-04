Entgeltliche Einschaltung

Mehr Leistung, weniger Kosten : Intelligente Energiespeicherlösung mit USV-Funktion

Lesezeit: ca. 3 Minuten

Die Anforderungen an Energiespeichersysteme sind mittlerweile sehr vielfältig. Neben der klassischen Eigenverbrauchsoptimierung müssen sie auch Aufgaben wie Lastmanagement und Versorgungssicherheit übernehmen, alles drei Dinge, die in ihrem Zusammenspiel über klassische Speichersysteme hinausgehen. Diese Multi-Use-Anwendung bietet großes Potential an Optimierungen und Kosteneinsparungen. Genau hier setzt BENNING mit seinen leistungsstarken Energiespeichersystemen an. In Kombination mit intelligenter Steuerungstechnologie ermöglichen sie ein optimiertes Energiemanagement – individuell angepasst an die Anforderungen von Gewerbe, Industrie und Energieversorgern.