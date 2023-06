Werden Solarkraftwerke z. B. auf Dächern bestehender Gebäude montiert, ist es unbedingt erforderlich, Kenntnisse über die vorhandenen Installationen am und im Gebäude sowie über den Zustand und die Leistungsfähigkeit der vorhandenen Blitzschutz- und Erdungssysteme zu haben. Nur mit diesem Wissen und der richtigen Herangehensweise kann ein Solarkraftwerk so geschützt werden, dass eine unterbrechungsfreie Energieerzeugung gewährleistet ist und im Falle eines direkten oder indirekten Blitzeinschlages kein Schaden entsteht.



Solaranlagen befinden sich oft an exponierten Stellen. Sie sind deshalb bei einem direkten Blitzeinschlag dem gesamten Blitzstrom ausgesetzt, der durch die Montagekonstruktion, die Modulrahmen und die Anschlusskabel des Solarkraftwerks fließt. Gibt es keinen ausreichenden Schutz, hat das die Zerstörung der PV-Module und der Anlage zur Folge, auch ein Brand kann nicht ausgeschlossen werden.