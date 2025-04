Spar, einer der größten Lebensmittelhändler in Österreich, hat bereits in zahlreichen Märkten auf die Loxone Technologie gesetzt, Durch die Integration des Loxone Energiemanagementsystems (EMS) in ihren Filialen konnte Spar die unterschiedlichen Insellösungen der bisherigen Installation in ein übersichtliches Gesamtsystem zusammenzufassen – sowohl technisch als auch optisch. Dadurch war es möglich, die Automation das Energiemanagement auf ein Maximum zu optimieren. „Mit Loxone haben wir den Partner gefunden, mit dem man schnell, einfach und flexibel sämtliche externen Gewerke in ein System zusammenfassen kann", so Gerald Geiger Leitung Bereich Bau, Energie & Technik bei Spar.