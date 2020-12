Infektionsrisiko mit intelligenter Sensorik reduzieren

Optimales Raumklima verringert Infektionsrisiko

Wissenschaftliche Studien zeigen, dass die Raumtemperatur, die Luftfeuchtigkeit sowie der CO2-Gehalt der Raumluft für eine mögliche Infektion mit Grippe- oder Covid19-Viren relevant sind. Ein geringes Infektionsrisiko besteht, wenn im Raum eine Temperatur von 20°C bei einer Luftfeuchtigkeit zwischen 45 und 50 Prozent herrscht. Der CO2-Wert sollte geringer als 800 ppm sein Der Multisensor Aerosol KNX sowie True Presence® Multisensor KNX von STEINEL messen diese Parameter und stellen die Ergebnisse einzeln oder als kombinierten Infektionsrisiko-Wert digital zur Verfügung. Der Risikowert basiert dabei auf den Studien des Hermann-Rietschel-Instituts der Technischen Universität Berlin. Über ein Dashboard können die Werte ausgegeben und überwacht werden. Geeignete Maßnahmen zur Ausbalancierung der drei Raumklimawerte lassen sich so im Nu einleiten.

True Presence® Multisensor Aerosol KNX

Mit seinen sieben Sinnen misst der True Presence® Multisensor Aerosol KNX neben menschlicher Präsenz auch Helligkeit, Raumtemperatur, Luftfeuchte, CO2, flüchtige organische Verbindungen (VOC) und Luftdruck. Er wird über die KNX-Schnittstelle in die Gebäudesteuerung integriert und steuert alle Parameter, die ein gesundes Raumklima fördern. Als 360-Grad Multisensor besitzt er eine Reichweite von 9 Metern im Durchmesser im True Presence-Bereich. Bewegungen und Präsenz erfasst er in einem Bereich von bis zu 15 Metern im Durchmesser.

Erweiterte KNX-Applikation

True Presence® bietet mehr als 170 Kommunikationsobjekte und liefert bereits heute die Informationen für die Gebäudeautomation der Zukunft. Durch Kombination verschiedener Kommunikationsobjekte und Zusammenfassung in Funktionsblöcke entstehen neue Ausgabemöglichkeiten. Einige Kombinationen wie der Wert des Infektionsrisikos hat STEINEL für die ETS-Software bereits vorkonfiguriert.

Weitere Lösungen für frische Luft

Angelehnt an das Design der True Presence®-Familie und konzipiert für den Einsatz im Innenbereich, misst der Multisensor Aerosol KNX ohne True Presence®-Erkennung die Temperatur, die relative Luftfeuchtigkeit, den Luftdruck, flüchtige organische Verbindungen (VOC), den CO2-Gehalt sowie die Helligkeit in einem Raum. Der optische Sensor HPD2 KNX erkennt und zählt anwesende Personen in einem Raum. Seine digitalen Daten machen es möglich, Raumwerte zu Luftfeuchtigkeit, Helligkeit und Raumtemperatur an die Zahl der im Raum befindlichen Personen anzupassen und für ein gesünderes Raumklima zu sorgen.