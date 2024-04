Mit Thomas Rauscher übernimmt ein Branchenexperte die Geschäftsführung von SLV Österreich. Der Anbieter von Licht- und Beleuchtungslösungen setzt auf Rauschers Erfahrung in der professionellen Beleuchtung – er war zuvor etwa bei Swareflex, Opple Lighting und Havells Sylvania tätig –, um das Wachstum des Unternehmens am Standort Österreich zu fördern.



Vor seiner Ernennung zum Geschäftsführer war Rauscher über zwei Jahre als Sales Manager bei SLV Österreich tätig. Unter seiner Leitung soll SLV Österreich seine Position als Anbieter im Bereich Beleuchtung im Innen- und Außenbereich weiter stärken. „Mit einem klaren Fokus auf Wachstum, Kundenzufriedenheit und nachhaltige Ergebnisse wird Thomas Rauscher SLV Österreich erfolgreich in die Zukunft führen“, so Ralf Knorrenschild, Managing Director SLV DACH.

>> Tipp der Redaktion: Alle Personalmeldungen aus der Branche finden Sie gesammelt hier , bleiben Sie auch mit unserem Newsletter immer up to date!