Draka Cat.6 U/UTP Cca D64 : CPR-konformes Netzwerkkabel

Das neue Netzwerkkabel der Prysmian Group ist aufgrund seiner Eigenschaften besonders montagefreundlich und vor allem für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden (Schulen, Krankenhäuser, Flughäfen, etc.) und in Bürogebäuden geeignet.