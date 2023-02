Für den kompletten Austausch vorhandener Leuchten eignen sich die Sensor-Innenleuchten der RS PRO P-Serie, die in 3 Größen zur Verfügung stehen. Die in zwei Lichtfarben erhältlichen Allround-Leuchten zeichnen sich durch zeitloses Design und einfachste Montage aus. Der unsichtbare 360° Hochfrequenz-Sensor erfasst etwaige Bewegungen und schaltet das – je nach Modell - bis zu 20 Watt starke LED-Lichtsystem zuverlässig und absolut lautlos ein. Ein Grundlicht von 10% sorgt für zusätzliche Sicherheit und Orientierung, wenn der Sensor keine Bewegung registriert. Zur Beleuchtung größerer Flächen sind bis zu 10 Leuchten per Kabel miteinander vernetzbar. Damit die Installation kostengünstig bleibt, stehen Slave-Versionen aller Varianten zur Verfügung. Bei Bedarf stehen Notlichtvarianten gemäß EN 60598-2-22 zur Verfügung.