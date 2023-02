Gleichzeitig ist das Kat. 8.1 Verkabelungssystem rückwärtskompatibel, denn es basiert auf dem einheitlichen RJ45 Steckerformat. Das bedeutet: Bisher verwendete Kat. 6A Rangierkabel passen weiterhin. Netzwerke können weiterhin mit den heute üblichen 10-Gbit/s-Ethernet betrieben werden. Data Center und LAN-Betreiber benötigen keine zusätzlichen Adapter, Übergangskabel oder fiberoptische Schnittstellen, wenn sie demnächst zu den schnelleren Netzwerk-Generationen 25- und 40-Gbit/s-Ethernet migrieren. Nach der Installation einer Kat. 8.1 Basisinfrastruktur lassen sich schnellere Switches und Server nahtlos integrieren.

Die Kat. 8.1 Basisinfrastruktur (Permanent Link) besteht aus zwei RJ45 Anschlussmodulen und einem geschirmten Kat. 8.2/8.1 S/FTP-Installationskabel. Das System entspricht beiden Normen-Familien: ISO/IEC 11801, Klasse I, und ANSI/TIA-568.2-D.

Das ursprünglich angedachte Einsatzgebiet liegt im Rechenzentrum, insbesondere im Bereich der Top-of-Rack- und End-of-Row-Verkabelung. Hier soll die Kat. 8.1 Verkabelung künftig bis zu 40-Gbit/s-Ethernet (40GBASE-T) übertragen. R&M garantiert die Leistung für den 24 Meter langen Permanent Link und den bis zu 30 Meter langen Channel, abhängig von den eingesetzten Rangierkabeln. Bei der Spezifikation orientiert sich der Hersteller an den relevanten Normen von ISO/IEC und TIA.

Das zweite Einsatzgebiet liegt in Gebäuden, die extrem schnelle lokale Datennetze benötigen. Hier unterstützt das Kat. 8.1 System von R&M die neue Leistungsstufe 25-Gbit/s-Ethernet (25GBASE-T). Die im Entwurf des technischen Reports ISO/IEC TR11801-9909 veranschlagten 50 Meter für diese Bandbreite decken rund zwei Drittel aller typischen Link-Längen in Bürogebäuden ab. Darüber hinaus eignet sich das Kat. 8.1 Verkabelungssystem für vierpaariges Power over Ethernet (4PPoE).

R&M stellt ein optionales Beschaltungswerkzeug bereit. Damit erzeugen Installateure die nötige Kraft, um die Adern schnell und korrekt in die Schneidklemmen zu drücken und gleichzeitig Überlängen abzuschneiden.