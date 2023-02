Der IP-Sensor für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Taupunkt kann auch als Wettersensor eingesetzt werden. Die Messwerte können direkt am LCD-Display oder über die Ethernetschnittstelle ausgelesen werden. Messungsintervalle von 2 Sekunden und einstellbare Grenzwerte stellen verlässliche Alarmierung über E-Mail, SNMP, Trap oder Syslog sicher. Die Ethernet Sensoren informieren per E-Mail, sobald der gemessene Wert ausgewählte Grenzwerte überschreitet bzw. wieder in den sicheren Bereich zurückkehrt, unterstützen SMTP-Authentifizierung und können E-Mails mit CSV-Dateianhang in ausgewählten Intervallen zur Verfügung stellen.