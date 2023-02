„OFP“, wie Ferner-Prantner landauf, landab genannt wird, war immer für seinen klaren Fokus bekannt: den Dialog mit seinen Kunden und die genaue Beobachtung des Marktes, um dem Elektriker und Anwender auf der Baustelle das bestmögliche Produkt bieten zu können. Mit diesem Fokus hat er Entwicklungen im eigenen Unternehmen vorangetrieben, Mitbewerber auf Trab gehalten und seit vielen Jahren die Stellung von Dietzel als österreichischem Marktführer im Bereich von Elektroinstallationsmaterial erfolgreich zementiert.

Im Rahmen einer internen Feier wurde er nun von der Geschäftsführung sowie den Eigentümern des Unternehmens zum Leiter des weltweiten Gesamt-Vertriebs inklusive Marketing und Produktmanagement und zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt - eine Herausforderung, die er gerne annimmt. Besonderen Wert legt er dabei auf eine weitere Verbesserung der Prozess-Strukturen innerhalb des Unternehmens, um besonders flexibel auf die Anforderungen von Kunden aus aller Welt reagieren zu können.

„Wir müssen die Potenziale nutzen, die uns schnelle Kommunikation und neue Technologien bieten“, führt er aus. „Dietzel ist ein international vernetztes Unternehmen mit mehreren Produktionsstätten und Vertriebstöchtern, die alle in Zukunft noch enger als bisher zusammenarbeiten werden. Ich habe an all diesen Standorten ein exzellentes Team und freue mich darauf, gemeinsam mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unseren weltweiten Vertrieb noch effizienter und erfolgreicher zu gestalten.“

Dass die feierliche Einführung in seine neue Funktion nur einen Tag vor seinem 50. Geburtstag stattfand, war sicherlich kein Zufall und vor allem ein Grund sowohl für seine Mitarbeiter als auch für Geschäftsführung und Eigentümer, ihm von Herzen alles Gute zu wünschen.

