Das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft legt jährlich im Rahmen der Fachkräfteverordnung die Mangelberufe für das Folgejahr fest. Mangelberufe sind jene Berufe, in denen im Vorjahrjahr weniger als 1,5 Arbeitssuchende pro beim AMS gemeldeter offener Stelle zur Verfügung standen. Die Mangelberufsliste spielt zudem eine zentrale Rolle bei der Ausstellung der Rot-Weiß-Rot-Karte, derzeit werden rund 67 Prozent aller Karten für Berufe ausgestellt, die als Mangelberufe gelistet sind.

Insgesamt legt die Verordnung für das Jahr 2025 81 bundesweite und 66 bundeslandspezifische Berufe als Mangelberufe fest. Ein Blick auf die bundesweite Liste offenbart, dass der Fachkräftemangel in der Elektrotechnik weiterhin ein drängendes Thema ist: Sowohl Techniker*innen der Starkstromtechnik, Elektroinstallateur*innen und Elektromonteur*innen, Diplomingenieur*innen für Schwachstrom- und Nachrichtentechnik als auch Elektromechaniker*innen finden sich auf der Liste wider. Regional mangelt es insbesondere in Oberösterreich und Salzburg an Fachkräften für Elektroberufe.

