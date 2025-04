Auf 600 Quadratmetern erleben Planer*innen, Architekt*innen, der Handel sowie das Elektrofachhandwerk im Smart-Home-Experience-Center sämtliche Funktionen moderner Gebäudetechnik – basierend auf dem weltweit etablierten KNX-Standard.

Ein Besuch ist sehr praxisnah gestaltet: Besucher*innen erleben einen gesamten Tagesablauf mit Smart-Home-Lösungen. „Vom Aufwachen und Aufstehen bis zum Schlafengehen machen wir Sicherheit, Wohnkomfort und Energieeffizienz erlebbar", so Mölzer. Die Ausstellung zeigt Smart-Home-Anwendungen in typischen Wohnräumen: Wohnzimmer, Schlafbereich, Badezimmer und Wohnküche. In einem separaten Design-Raum werden sämtliche Gira Designlinien und Smart-Home-Produkte präsentiert. Ein Seminar- und Schulungsbereich rundet das Angebot ab; hier wird das Center in Zukunft auch für Produktschulungen genutzt. In der ersten Phase ist das Gira Experience Center ausschließlich für Fachpublikum zugänglich, Besuche sind mit vorheriger Anmeldung möglich.