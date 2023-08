Der überwiegende Anteil aller durch Photovoltaik- und Stromspeicherungsanlagen sowie Fassadenbegrünungen verursachten Brände kann auf Mängel bei der Planung, Installation und Betriebsführung zurückgeführt werden. Es stellen sich die Fragen:



Welche Brandrisiken gibt es? Was muss für den Brandschutz getan werden? Welche Anforderungen stellen die aktuell veröffentlichten überarbeiteten OIB-Richtlinien diesbezüglich?



Im Rahmen der Fachtagung "Brandschutz - Photovoltaik, Stromspeicherung & Fassadenbegrünungen" am 16. November 2023 in Wien werden diese Fragen ausführlich in Fachvorträgen behandelt. Teilnehmenden werden Chancen und Optimierungsmöglichkeiten, welche zu einer nachhaltigen Risiko- und damit verbundenen Haftungsminimierung führen sowie Neuerungen am Brandschutzsektor vorgestellt. Auch eine Verlängerung des Brandschutzpasses ist möglich.





Hier geht's zur Anmeldung >>