„Damit wir – ganz gleich ob wir gerade vor Ort sind oder nicht – immer über eine Störung oder einen Brand informiert sind und sofort reagieren können, haben wir zusätzlich die REACT-App empfohlen“ erzählt der Projektleiter. Das Besondere daran: Mit dem „REmote ACcess Tool“ REACT entfällt der Gang oder die Anfahrt zur Brandmelderzentrale.



Stattdessen zeigt die App alle wichtigen Informationen am Smartphone an, beispielsweise welcher Brandmelder in welcher Halle ausgelöst wurde. Wenn es tatsächlich brennt, ermöglicht REACT, wertvolle Minuten einzusparen, da in Echtzeit relevante Informationen – etwa über örtliche Gegebenheiten, Zugänge oder Explosionsgefahren – ausgetauscht werden können. Das wiederum hilft den Einsatzkräften, sich auf den Einsatz vorzubereiten.