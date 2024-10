Mit der Lösung zur fachgerechten Zerlegung und Rohstoffrückgewinnung entlastet Ei Electronics insbesondere Servicedienstleister und Wohnungsunternehmen beim turnusmäßigen Austausch großer Melderbestände nach zehn Jahren Betriebsdauer. Die Umwelt profitiert außerdem von weniger Abfall und der Rückgewinnung wertvoller Rohstoffe.



Für das fachgerechte Recycling kooperiert Ei Electronics in Deutschland mit der unicoe GmbH in Coesfeld, einem Integrationsbetrieb der Werkstätten Haus Hall mit langjähriger Erfahrung in der professionellen Aufbereitung von Altgeräten. In Österreich übernimmt das Recycling von Altgeräten der integrative Betrieb GW St. Pölten. Die Melder werden von Hand zerlegt und die Bauteile sortenrein getrennt, um beispielsweise den Kunststoff zu Granulat verarbeiten zu können. Aus der Platine werden Edelmetalle und aus der Batterie wertvolle Sekundärrohstoffe gewonnen.