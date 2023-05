Seinen Erfolgsursprung hat Ei Electronics nicht zuletzt in seiner qualitätsorientierten Unternehmensphilosophie. Sämtliche Rauch-, Wärme- und Kohlenmonoxidwarnmelder werden zu 100 Prozent in Shannon entwickelt und produziert. „Diese einzigartige Fertigungstiefe sichert die herausragende Qualität unserer Produkte, da wir jeden Schritt selbst beeinflussen können“, erläutert Philip Kennedy, Geschäftsführer Ei Electronics in Deutschland. Zudem seien Produktion, Forschung & Entwicklung sowie Einkauf und Administration in Shannon unter einem Dach angesiedelt. „Das ermöglicht schnelle Entscheidungen und kurze Entwicklungszyklen. So bleiben wir auch in Krisenzeiten lieferfähig“, betont Kennedy.



>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unseren Newsletter – mit uns bleiben Sie informiert!

Hier geht’s zur Anmeldung!