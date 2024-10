Auch wenn die Eichung von Ladestationen in der Regel zehn Jahre gültig ist, kann eine Neueichung z.B. aufgrund von Reparaturen mit Eichplombenverletzung fällig werden. Dies kann etwa beim Tausch des Ladekabels oder des Displays der Fall sein.



Besonders nicht geeichte Ladepunkte mit einer Ausnahmegenehmigung bis 2026 sind jetzt am Zug. „Es ist wichtig, dass Betreiber*innen, deren Ladestationen bei der Umstellung der Abrechnung nach Kilowattstunde nicht geeicht waren, ihr Geschäft aufrechterhalten können – und das unter rechtskonformen und verlässlichen Bedingungen. Eine unkomplizierte, rasche Ersteichung ist hierfür entscheidend“, betont Hinrichs.



Mit der seit 1. Juni 2023 geltenden neuen Verordnung des Bundesamts für Eich- und Vermessungswesen über „Eichvorschriften für elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für E-Fahrzeuge“ hat der Gesetzgeber in Österreich erstmals unter anderem allgemeingültige technische Vorgaben für Ladetarifgeräte geschaffen. Damit wird definiert, unter welchen Voraussetzungen an Ladetarifgeräten – also einer E-Ladestation – im Land nach Kilowattstunde verrechnet werden darf. Mit der verpflichteten Eichung der Ladestationen ist rechtlich sichergestellt, dass die Verrechnung der bezogenen Energie korrekt ist.