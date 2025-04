Was für Volkswagen einst der Käfer war, ist für den deutschen Hersteller elektronischer Sicherheitstechnik Telenot die Complex 400H. Keine andere Gefahrenmelderzentrale von Telenot wurde in den letzten 21 Jahren so oft verkauft wie sie. Über 300.000 Stück sollten laut dem Hersteller verbaut sein.

Telenot geht mit der funkfähige Hiplex-Zentralentechnik jetzt den nächsten Schritt und stellt den Verkauf der Complex 400H zum 2. Quartal 2025 ein. Firmeninhaber Peter Wunderle betont die Bedeutung der Complex für das Unternehmen: „Ohne diese Zentrale hätte sich Telenot schwerlich vom reinen Experten für Übertragungstechnik zu einem Komplettanbieter für Einbruchmelde-, Brandmelde- und Zutrittskontrolltechnik entwickeln können.“