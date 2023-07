Der Umsatz im Lighting Segment* stieg im Geschäftsjahr 2022/23 um 6,9 Prozent auf rund 903 Mio. Euro. Erfolgreich durchgesetzte Preiserhöhungen und positive Wechselkurseffekte haben laut Zumtobel zu diesem Anstieg beigetragen. Das Components Segment* verzeichnete im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzanstieg von 1,2 Prozent auf rund 367 Mio. Euro.

In der DACH-Region verzeichnete die Zumtobel Group in der Schweiz und Deutschland deutliche Umsatzzuwächse, in Österreich fielen diese geringfügig aus. Die Entwicklung in Nord- und Westeuropa wurde durch einen erheblichen Umsatzrückgang in Großbritannien negativ beeinflusst. Ein gemischtes Bild zeigte sich in der Region Süd- und Osteuropa, jedoch konnten vor allem die Zuwächse in Italien, Polen, Kroatien und Frankreich die Umsatzrückgänge in den anderen Märkten kompensieren. In der Region Asien & Pazifik war marktübergreifend ein Rückgang in der Nachfrage zu beobachten. Der größte Zuwachs in Amerika & MEA entfiel auf den mittleren Osten und Afrika.





*Das Lighting Segment der Zumtobel Group bedient Schlüsselmärkte und Applikationen mit Schwerpunkt Europa, das Components Segment adressiert den globalen Markt.